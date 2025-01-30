Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 36: Mein Chef will Sex
23 Min.Ab 12
Die 34 Jährige Rezeptionistin Simone Straub führt mit ihrem Mann Rafael und ihren Zwillingen ein glückliches und erfülltes Leben- bis plötzlich alles ins Wanken gerät. Rafaels Elektrofachhandel geht pleite und das neue Haus wird nicht fertiggestellt, weil sich die Baufirma mit dem Geld aus dem Staub gemacht hat. Die Lage scheint aussichtslos. Doch dann unterbreitet Simones Chef ihr ein Angebot, das sie eigentlich nicht abschlagen kann ...
