Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 4Folge 38
Folge 38: Babyfalle

23 Min.Ab 12

Jahrelang musste Corinna Hartmann (36) ihren Kinderwunsch unterdrücken, da ihr Mann Lars lieber die Firma seines verstorbenen Vaters antreiben wollte. Gerade als sie sich damit abgefunden hat und ihre eigene Karriere steil bergauf geht, findet ein Sinneswandel bei Lars statt. Er möchte ein Baby - und das am liebsten sofort! Corinna lehnt ab - und wird trotzdem kurze Zeit später schwanger. Zufall? Oder hat ihre Schwiegermutter etwa Schicksal gespielt?

