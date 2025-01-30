Zum Inhalt springenBarrierefrei
23 Min.Ab 12

Der 35-jährige Jens will mit seinem Vater ein Caféhaus eröffnen. Jedoch muss er innerhalb von zwei Wochen die Konkurrenz ruinieren, sonst springen die Inverstoren ab. An Stelle des kleinen Cupcake-Ladens soll das neue Caféhaus entstehen. Eines Tages lernt der junge Geschäftsmann zufällig die hübsche Finja kennen und die beiden verlieben sich ineinander. Als Finja ihm von ihrem Cupcake-Laden und den finanziellen Problemen erzählt, wird Jens klar, wen er vor sich hat ...

SAT.1
Alle 14 Staffeln und Folgen