Ich bin zu alt für meinen Mann
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 13: Ich bin zu alt für meinen Mann
23 Min.Ab 12
Svenja Tiemann hat sich damit abgefunden, als Ehefrau und Mutter zu funktionieren. Nur ihr Beruf als Verkäuferin in einer Modeboutique gibt ihr ein wenig Bestätigung. Doch eines Tages erwischt sie ihren Mann beim Flirten mit einer Jüngeren. Die einzige und schnellste Lösung für die verzweifelte 39-Jährige: Botox. Doch was das Nervengift bei Svenja auslöst, hätte sie nie für möglich gehalten ...
