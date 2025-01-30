Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 25
Folge 25: Oriental Love

22 Min.Ab 12

Die 40-jährige Laborassistentin Stefanie Scholl sehnt sich nach Liebe. Als sie in ihrem Tunesienurlaub ihre vermeintlich große Liebe Riad kennenlernt und dieser mit ihr nach Deutschland kommt, kann Stefanies Mutter es nicht fassen. Schnell versucht sie ihr "den Araber" auszureden. Der wolle sie nur ausnehmen und würde ihr dann das Herz brechen. Nach vielen Ungereimtheiten kommen langsam auch bei Stefanie Zweifel auf. Und dann erwischt sie Riad auch noch mit einer Jüngeren.

SAT.1
