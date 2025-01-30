Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Wie sage ich es meinem Ex?

SAT.1Staffel 5Folge 30
Wie sage ich es meinem Ex?

Wie sage ich es meinem Ex?Jetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 30: Wie sage ich es meinem Ex?

23 Min.Ab 12

Für die 30-jährige Tamara Steiner ist Karriere alles im Leben. Dafür hat die Gynäkologin bereitwillig ihre Beziehung mit Fabian geopfert. Doch als sie ihren Ex wiedertrifft, wird ihr klar, dass das ein großer Fehler war. Aber Fabian ist wieder in einer glücklichen Beziehung, er will bald nach Frankreich auswandern, und seine neue Freundin ist sogar schwanger. Was nur Tamara weiß: Fabian ist nicht der Vater. Wird sie ihre ärztliche Schweigepflicht brechen?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen