Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Verheiratet mit einem Monster

SAT.1Staffel 5Folge 33
Verheiratet mit einem Monster

Verheiratet mit einem MonsterJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 33: Verheiratet mit einem Monster

23 Min.Ab 12

Schon seit Jahren wird die 38-jährige Violetta Schöning von ihrem Ehemann Gero mies behandelt. Der erfolgreiche Unternehmer lässt keine Gelegenheit aus, andere Frauen anzuflirten und Violetta damit zu demütigen. Das Ex-Model traut sich nicht, gegen seinen übermächtigen Mann aufzubegehren. Doch dann wird Gero der Vergewaltigung beschuldigt und Violetta muss sich entscheiden: Wird sie den Mut haben, gegen ihren Mann auszusagen, oder wird sie sich der Macht des Monsters beugen?

