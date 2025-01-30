Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 37: Neuanfang - Nie wieder Knast
23 Min.Ab 12
Nach einer zweijährigen Haftstrafe wird die 23-jährige Nadine Lackner wegen guter Führung vorzeitig auf Bewährung entlassen. Nichtsahnend will sie ihr neues Leben mit guten Vorsätzen beginnen. Doch ihr 16-jähriger Bruder ist längst in ihre Fußstapfen getreten und kurz davor, Nadine in seine kriminellen Machenschaften einzubinden. Wieder Knast und Familienfrieden oder endlich Freiheit zu Lasten einer Geschwisterliebe - Nadine hat die Wahl ...
