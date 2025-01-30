Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 18: Am Limit der Liebe
23 Min.Ab 12
Ein einziger Moment der Unachtsamkeit - und plötzlich ist nichts mehr, wie es war. So ergeht es dem Surferpärchen Melanie Kaufmann und Adrian Suter. Nach einem Unfall ist Sportskanone Adrian plötzlich querschnittgelähmt. Der 33-Jährige kann mit seiner Behinderung nicht umgehen und schwankt zwischen Phasen des Selbstmitleids und der Aggression - vor allem Melanie gegenüber. Eines Tages treibt Adrian seine Grausamkeiten auf die Spitze ...
