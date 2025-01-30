Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 19: Brüderchen und Schwesterchen
23 Min.Ab 12
Vor einem halben Jahr haben die 18-jährigen Zwillinge Elli und Falk ihre Eltern verloren. Jetzt müssen sie allein klar kommen. Elli versucht, stark zu sein und ihr Leben in geregelte Bahnen zu lenken. Ganz im Gegenteil zu ihrem Bruder: Falk feiert einen Alkoholexzess nach dem anderen und driftet immer mehr ab. Als er wieder einmal betrunken ist, rastet er am Grab seiner Eltern komplett aus. Kurz bevor die Polizei ihn wegen Grabschändung abführen will, eilt ihm Elli zu Hilfe.
