Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 25: Liebe vom anderen Stern
23 Min.Ab 12
Der Autoverkäufer Thilo Berger ist 23 - und immer noch Jungfrau. Was aber nicht heißt, dass er das auch weiterhin bleiben will. Er träumt davon, dass er wie sein liebster Science-Fiction-Held bald eine intergalaktische Prinzessin erobern wird. Thilo hat dabei seine Kollegin Samantha im Sinn, in die er sich unsterblich verliebt hat. Sehr zum Leidwesen von Thilos bester Freundin Jette, die mit ihm die Vorliebe für außerirdische Lebewesen teilt - und sich in ihn verliebt hat.
