Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 33: Verliebt in einen Knasti
23 Min.Ab 12
Die 24-jährige Natalie und ihr wohlhabender Verlobter Jan Hellberg wollen heiraten. Doch die Ehe steht unter keinem guten Stern: Zwischen den Brautleuten kommt es häufig zum Streit, nicht zuletzt wegen Jans Mutter Cordelia - sie findet Natalie nicht standesgemäß. Als plötzlich Markus in Natalies Leben tritt, spürt sie zum ersten Mal, was wahre Liebe ist. Doch Markus hat eine Schattenseite: Er ist Sträfling im offenen Vollzug. Ist Natalies Liebe stärker als alle Vorurteile?
