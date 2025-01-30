Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 6Folge 46
Folge 46: Schmutziges Geld

23 Min.Ab 12

Der Fotograf Conrad Wilkens steht kurz vor der Privatinsolvenz. Die Rettung kommt in letzter Sekunde: Ein Studienkollege bietet ihm einen lukrativen Job an - der Haken daran: Er soll Paparazzo werden. Es kostet Conrad Überwindung, doch er nimmt das unmoralische Angebot an und beginnt, den Comeback-Versuch der Schauspielerin Jeanette Blum zu dokumentieren. Dann werden seine Fotos heimlich manipuliert und zerstören beinahe das Leben der jungen Frau ...

SAT.1
