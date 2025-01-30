Ausnahmezustand - Ein Polizist sieht rotJetzt kostenlos streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 70: Ausnahmezustand - Ein Polizist sieht rot
23 Min.Ab 12
Marc Jansen ist seit kurzem Kriminalkommissar. Seit seinem Dienstantritt arbeitet der 27-Jährige mit Oberkommissarin Juliane Lindhorn zusammen. Die Ermittler sind einem Entführer auf der Spur, doch die entführte Teenagerin kann nur noch tot geborgen werden und Marc stürzt in eine tiefe Lebenskrise. Er arbeitet verbissen an neuen Fällen und steigert sich immer mehr hinein. Als erneut ein junges Mädchen entführt wird, setzt Marc alles daran, es zu retten ...
