Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 76: Schwesterherz
23 Min.Ab 12
Wie fühlt es sich an, einen Tag lang jemand anderes zu sein? Die beiden Zwillingsschwestern Lena und Luise wurden nach ihrer Geburt getrennt. Nach 30 Jahren kompletter Funkstille kommt es zu einem folgenreichen Wiedersehen, denn als sich Luises Jugendliebe nach Jahren wieder bei ihr meldet, schlägt diese Lena vor, für einen Tag die Rollen zu tauschen, um alte Wunden zu schließen. Doch sind die beiden bereit, die Konsequenzen ihres Handelns zu tragen?
