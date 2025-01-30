Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 90: Der Heimkehrer
22 Min.Ab 12
Die Gartenbauarchitektin Anke Behringer hatte eine kurze Affäre mit ihrem Kollegen Ralf. Sie bereut diesen Fehler zutiefst, weil sie ihren Lebensgefährten Sebastian sehr liebt. Aus Einsamkeit hat sie sich auf die Affäre mit Ralf eingelassen, weil Sebastian aus beruflichen Gründen oft im Ausland unterwegs ist. Als Anke erfährt, dass sie von Ralf schwanger ist, bricht ihre Welt zusammen. Noch ahnt sie nicht, dass ihr Leben deswegen bald in eine Katastrophe schlittert.
