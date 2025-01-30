Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ein Mann für alle Fälle

SAT.1Staffel 6Folge 94
Ein Mann für alle Fälle

Ein Mann für alle FälleJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 94: Ein Mann für alle Fälle

22 Min.Ab 12

Bei Henrik Lichte (37) läuft's: Porsche in der Garage, fette Penthouse-Wohnung und auch sonst genug Geld zum Spaß haben. Warum? Weil er einen Job macht, den nur die wenigsten übers Herz bringen würden. Er überbringt die schlechten Nachrichten, die seine Auftraggeber nicht selber überbringen wollen. Bisher hatte er damit kein Problem. Doch dann soll er für Sebastian Buchner (33) mit dessen Verlobter Jana Demnitz (31) schlussmachen - mit ungeahnten Folgen!

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen