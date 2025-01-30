Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 15: Mein höllischer Nachbar
23 Min.Ab 12
Die 43-jährige Eva Rosskamp versucht verzweifelt, ihre Vergangenheit abzustreifen. Sie hat es zwar geschafft, sich aus den Fängen ihres gewalttätigen Ex-Mannes zu befreien, lebt aber immer noch mit der Angst und zieht sich zurück. Als aus der Nachbarswohnung Geräusche dringen, die auf häusliche Gewalt hindeuten, kommen all die grausamen Erinnerungen wieder hoch. Doch die sonst so menschenscheue Grafikdesignerin will der geschundenen Russin Yulia unbedingt helfen.
