Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ein Gigolo für Mama

SAT.1Staffel 7Folge 19
23 Min.Ab 12

Die 25-jährige Leoni Blume zieht einen Schlussstrich unter ihr altes Leben. Sie will zu ihrem Verlobten Diego da Silva nach Brasilien ziehen und sitzt auf gepackten Koffern. Doch die Sorge um ihre kranke Mutter lässt Leoni zögern. Andrea Blume hat einen neuen Freund - fünf Jahre jünger und äußerst attraktiv. Leonie traut dem Mann nicht und wittert Betrug. Sie beschattet und spioniert Gerald von Schwedt aus - und ist überzeugt: Gerald ist ein Heiratsschwindler!

SAT.1
