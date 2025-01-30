Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Nur noch 7 Tage

SAT.1Staffel 8Folge 49
Nur noch 7 Tage

Nur noch 7 TageJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 49: Nur noch 7 Tage

23 Min.Ab 12

Der 38-jährige Buchhalter Marcel Kollwitz steht nach seiner Krebsdiagnose unter Schock. Auf einmal wird ihm bewusst, wie sehr er bisher seine Zeit verschwendet hat und er will seine letzten Tage voll auskosten. Marcel kündigt seinen Job, gibt seiner nörgeligen Mutter endlich mal Kontra und lädt seine heimliche Liebe - seine Arbeitskollegin Laura - endlich auf ein Date ein. Marcel ist so glücklich wie schon lange nicht mehr, doch dann schlägt das Schicksal erneut zu ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen