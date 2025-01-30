Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 69: Entführt - Familie am Abgrund
23 Min.Ab 12
Für die 34-Jährige Nina Dietrich wiederholt sich ein Albtraum. Als ihr Mann Ben gemeinsam mit ihrer Tochter Emily am helllichten Tag entführt wird, bricht für Nina eine Welt zusammen. Denn vor 10 Jahren wurde schon ihre Mutter entführt und von den Geiselnehmern getötet. Ihr Vater Klaus hatte die Polizei eingeschaltet, anstatt das Lösegeld sofort zu zahlen. Kann Nina dieses Mal ihre Liebsten retten?
