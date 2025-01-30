Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 81: Burlesque
23 Min.Ab 12
Der 33-jährige Robert Amberger steht vor einer großen Entscheidung: Sein herzkranker Vater ist das Einzige, was ihm nach dem Tod seiner Mutter geblieben ist. Der letzte Wunsch seiner Eltern ist, dass Robert und seine langjährige Freundin Eva einmal gemeinsam die Firma übernehmen. Doch Niemand weiß, dass die beiden kein Paar mehr sind und Robert seine große Liebe gefunden hat: ausgerechnet in der Burlesque Tänzerin Kati Becker ...
