Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 88: Liebe mit Hindernissen
23 Min.Ab 12
Verena (25) und Robert (27) waren als Kinder beste Freunde. Doch nachdem ein Brand den Hof von Verenas Eltern zerstört hat, wurde Robert als Täter beschuldigt und der Kontakt brach ab. Als sich die beiden nach Jahren zufällig an der Uni treffen, wird ihnen klar, dass sie nicht ohne einander können. Das einzige Problem: Verenas Vater! Kann Verena ihren Vater von ihrer Liebe überzeugen oder wird die Vergangenheit sie einholen und ihr Glück zerstören?
