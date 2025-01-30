Der Mann mit den zwei GesichternJetzt kostenlos streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 94: Der Mann mit den zwei Gesichtern
23 Min.Ab 12
Das Leben der 28-jährigen Ärztin Laila Frech verläuft in geregelten Bahnen. Sie investiert ihre gesamt Zeit in ihre Karriere und die Pflege der demenzkranken Mutter. Als der charmante, aber etwas seltsame Henry ihr Patient wird, schafft es Laila nicht zwischen Professionalität und Leidenschaft eine Grenze zu ziehen. Wird eine Fehldiagnose nicht nur ihre Karriere, sondern auch das Leben von Henry zerstören?
