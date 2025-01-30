Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 97: Auf die Löffel
22 Min.Ab 12
Tom (28) will unbedingt seine Freundin Lisa heiraten. Doch als er ihr einen Antrag macht, lässt sie ihn sitzen. Völlig verzweifelt findet er Trost bei seiner besten Freundin Marie. Obwohl die gerade mit ihrem neuen Freund Christian auf Wolke Sieben schwebt, kommt es zu einem folgenschweren Abend mit Tom: Sie kommen sich näher und Tom merkt, dass er für Marie mehr empfindet. Als er dann auch noch herausfindet, dass Christian ein Doppelleben führt, will er um Maries Liebe kämpfen.
