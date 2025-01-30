Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Es geschah am hellichten Tag

SAT.1Staffel 8Folge 99
Es geschah am hellichten Tag

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 99: Es geschah am hellichten Tag

23 Min.Ab 12

Ausgerechnet in einem schwer verletzten Patienten glaubt die Assistenzärztin Daniela Sommer ihren Vergewaltiger wieder zu erkennen. Dabei hatte die 35-Jährige ihren Alptraum nach Jahren der Therapie gerade erst überwunden und war endlich bereit für eine Ehe mit ihrem Freund Alexander. Auf der Suche nach der Wahrheit setzt die Medizinerin nicht nur ihre Beziehung aufs Spiel, sondern muss sich auch fragen, ob sie wirklich bereit ist, jedes Menschenleben zu retten.

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

