Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 19: Ehe zu dritt
23 Min.Ab 12
Ellen Matthes führt eine unkonventionelle Ehe zu dritt. Sie ist mit Thomas verheiratet, doch seine Geliebte Johanna lebt auch mit ihnen zusammen. Redet sich Ellen diese Konstellation schön? Als sie ihre Vorteile der polygamen Beziehung ausleben möchte und sich immer öfter mit dem Pilot Daniel Brandt trifft, flippt Thomas vor Eifersucht aus. Ellen muss sich entscheiden: Will sie weiterhin eine Ehe zu Dritt? Will sie Thomas für sich allein? Oder entscheidet sie sich für Daniel?
