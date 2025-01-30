Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 22: Ziemlich beste Freunde
23 Min.Ab 12
Die 30-jährige Sina Rahtke hofft, dass ihr langjähriger Freund Frank (37) ihr endlich einen Heiratsantrag macht. Doch dann der Schock: Statt dem Antrag fliegen ihr plötzlich die Worte "Ich mache Schluss" um die Ohren. Und dann heiratet auch noch ihr bester Freund. Der beste Freund, für den Sina plötzlich Gefühle entwickelt als sie ihn wiedersieht. Hat die geplatzte Verlobung vielleicht doch etwas Gutes? Wird Sinas Gefühlschaos die Hochzeit ihres besten Freundes platzen lassen?
