Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 9Folge 24
Folge 24: Der andere Mann

23 Min.Ab 12

Anke Zuraw (41) führt ein Leben wie aus dem Bilderbuch. Sie ist seit 19 Jahren mit ihrem lieben und treuen Ehemann Jens (43) verheiratet. Gemeinsam haben sie den mittlerweile 18-jährigen Sohn Mike. Mike ist ein Musterschüler und will einmal Arzt werden. Aber Anke macht sich Gedanken, warum Mike immer noch keine Freundin hat. Warum hängt er immer nur mit seinem besten Freund Claas rum? Nach und nach erhärtet sich ihr Verdacht: Ist ihr Sohn etwa schwul? Sie beginnt zu forschen.

