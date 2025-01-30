Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Im Netz

SAT.1Staffel 9Folge 29
Im Netz

Im NetzJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 29: Im Netz

22 Min.Ab 12

Was tun, wenn dein Kind spurlos verschwunden ist? Ralph und Annika durchleben die schlimmste Zeit, seitdem sie ihre kleine Patchworkfamilie gegründet haben: Sienna, die 16-jährige Tochter von Annika, ist wie vom Erdboden verschluckt! Doch dann ein erster Hinweis: Sienna hat jemanden im Chat kennengelernt. Ist sie womöglich in die Fänge eines Irren geraten? Oder steckt vielleicht etwas ganz anderes dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen