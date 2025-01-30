Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 9Folge 3
22 Min.Ab 12

Kim Fuchs (16) und ihre Mutter Carina (38) erleben den absoluten Psychoterror. Ein Unbekannter filmt die beiden Frauen heimlich in deren Wohnung und legt Ihnen die DVD mit den Aufnahmen vor die Tür. Für Kim steht fest: es muss der nerdige Mitschüler aus ihre Stufe sein, den sie hat abblitzen lassen. Doch für die Mutter ist der ganze Fall weit weniger offensichtlich. Die 38-Jährige wird von ihrer dunklen Vergangenheit eingeholt ...

