Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 9Folge 37
23 Min.Ab 12

Lena Steins(40) Ehemann Bernd (42) steht mit seiner 20 Jahre jüngeren Geliebten im Wohnzimmer und will ausziehen. Die gemeinsame Tochter Milla (17) hat kein Mitleid mit ihr. Der einzige Beitrag von Lenas Mutter ist: "Tja, Männer sind eben so!" Doch das will sie nicht einfach so hinnehmen: Es muss sich etwas ändern! Und zwar zuerst der Look! Dabei trifft sie den jungen Designer Tommy (29) - eine schicksalhafte Begegnung, denn eine heiße Affäre bahnt sich an und verändert alles.

