Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 22: Zerplatzte Träume
21 Min.Ab 12
Rebecca Brandt ist 16 Jahre alt und hat nur eins im Kopf: Sie will berühmt werden. Die Schülerin hat keine Lust mehr, im Café ihrer Mutter auszuhelfen. Als Rebecca von einem Casting für ein Musikvideo hört, will sie unbedingt daran teilnehmen. Heimlich fährt das Mädchen per Anhalter nach München und gerät dabei in große Gefahr ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick