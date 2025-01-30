Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ein Vater sieht rot

SAT.1Staffel 1Folge 23
Folge 23: Ein Vater sieht rot

22 Min.Ab 12

Der 32-jährige Daniel Kleinert hat aus einer gescheiterten Beziehung eine kleine Tochter. Er teilt sich das Sorgerecht mit seiner Ex-Freundin. Bisher lief alles gut. Doch plötzlich will sie ihm den Umgang mit dem Kind verbieten. Daniel weiß nicht, warum. Verzweifelt und hilflos sieht er nur einen Ausweg, und das Schicksal nimmt seinen Lauf ...

SAT.1
