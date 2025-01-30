Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 32: Kampf um mein Kind
23 Min.Ab 12
Die 23-jährige Jenny Menz ist in Ostdeutschland aufgewachsen, lebt aber jetzt mit ihrem 6-jährigen Sohn Leon in einer Kleinstadt in der Nähe von Hamburg. Die alleinerziehende Kosmetikerin wird dort von ihren Nachbarn täglich gemobbt und möchte deshalb so schnell wie möglich zurück zu ihrer Mutter ziehen. Doch bevor es soweit ist, muss Jenny erkennen, dass andere Menschen die Macht haben, an nur einem Tag fast ihr gesamtes Leben zu zerstören ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick