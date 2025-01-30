Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 43: Der Morgen danach
23 Min.Ab 12
Ein Leben voller Glamour, Partys und Frauen - für viele ein Traum, für den 35-jährigen David Prinz Realität. Er ist ein erfolgreicher DJ, für ihn gibt es keine Grenzen. Er liebt sein sorgloses und recht oberflächliches Leben. Doch dann passiert ein schrecklicher Unfall und David erkennt, was im Leben wirklich zählt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick