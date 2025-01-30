Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Mut zur Wahrheit

SAT.1Staffel 2Folge 21
Mut zur Wahrheit

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 21: Mut zur Wahrheit

23 Min.Ab 12

Die 27-jährige Lena Holl lebt in einem emotionalen Gefängnis: Die junge Polizeibeamtin ist lesbisch - doch geoutet hat sie sich bisher nur im engsten Familienkreis. Lena leidet darunter, dass sie die Liebe zu ihrer Freundin Johanna nicht offen leben kann. Doch sie hat Angst - vor allem vor ihrem Kollegen Clemens, der aus seinem Hass auf Homosexuelle keinen Hehl macht. Wozu er im Stande ist, erlebt Lena, als Clemens eines Tages eine lesbische Straßenmusikerin schikaniert.

