Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 32: Du hast mein Leben gerettet
23 Min.Ab 12
Die Apothekenlieferantin Maren Lange fährt den Lehrer Georg Hafner an. In ihrer Panik lässt sie den schwerverletzten Mann liegen und flüchtet. Gequält von ihrem schlechten Gewissen kehrt Maren jedoch wenig später an den Unfallort zurück und rettet dem 35-Jährigen das Leben. Der Polizei verschweigt sie, dass sie den Unfall verursacht hat. Als sie Georg im Krankenhaus besucht, passiert, was passieren musste: Maren verliebt sich in den attraktiven Lehrer ...
