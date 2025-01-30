Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 3Folge 23
23 Min.Ab 12

Zwei Kinder, ein neues Einfamilienhaus und nur ein Einkommen. Der 36-jährige Taxifahrer Jan Berger hat einen Haufen Schulden. Weil er Tag und Nacht schuftet, hat er keine freie Minute für seine Familie. Doch es kommt noch schlimmer: seine Ehefrau Corinna ist ungewollt schwanger. Ein drittes Kind kann sich die Familie jedoch nicht leisten. Jan weiß nicht mehr weiter, doch Corinna hat zum Wohl der Familie eine schwerwiegende Entscheidung getroffen ...

SAT.1
