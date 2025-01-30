Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Mamas Mann

SAT.1Staffel 3Folge 34
Mamas Mann

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 34: Mamas Mann

22 Min.Ab 12

In ihrem Heimatdorf ist die alleinerziehende Andrea Huber das Gesprächsthema Nummer eins: Denn die 43-Jährige hat sich einen 18 Jahre jüngeren Mann geangelt. Nachbarn und Kollegen sind entsetzt, zumal Andreas neuer Freund Cem auch noch ein Türke ist. Auch Andreas Tochter Vanny lehnt ihren neuen "Stiefvater" von vornherein ab. Als Cem kurz darauf der Vergewaltigung bezichtigt wird, scheinen sich alle Vorurteile der Nachbarn zu bewahrheiten ...

SAT.1
