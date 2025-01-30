Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Mein Bruder, der Lügner

SAT.1Staffel 3Folge 45
Mein Bruder, der Lügner

Mein Bruder, der LügnerJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 45: Mein Bruder, der Lügner

23 Min.Ab 12

Als der Künstler Tobias Wernecke (36) die hübsche Lynn Calloway (34) trifft, ist er augenblicklich in sie verliebt. Doch noch bevor er die Australierin für sich gewinnen kann, stellt sich ihm sein Bruder Henning in den Weg. Tatenlos muss Tobias nun dabei zusehen, wie seine große Liebe mit seinem Bruder glücklich ist. Doch dann erfährt Tobias, dass Henning untreu ist. Wie lange wird er dabei zusehen, wie sein eigener Bruder das Herz seiner Traumfrau mit Füßen tritt?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen