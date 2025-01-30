Cybermobbing - Ich mach dich fertig!Jetzt kostenlos streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 22: Cybermobbing - Ich mach dich fertig!
23 Min.Ab 12
Die 39-jährige Eva Weber liefert sich mit ihrem Noch-Ehemann einen erbitterten Scheidungskampf um das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Natalie. Wie sehr die 16-Jährige unter den Auswirkungen des Rosenkrieges leidet, bleibt beiden verborgen. Auch in der neuen Schule findet sie keinen Anschluss. Den sich bekämpfenden Eltern und dem zunehmendem Mobbing ihrer Mitschüler ausgeliefert, trifft Natalie eine tödliche Entscheidung. Erkennen ihre Eltern die Gefahr?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick