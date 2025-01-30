Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 4Folge 24
23 Min.Ab 12

Gerade erst hat die junge Witwe Anja Möllmann die Trauer um ihren Ehemann überwunden und neuen Lebensmut gefasst, da steht der totgeglaubte Marius plötzlich vor ihrer Tür! Nach neun Jahren will das Tsunamiopfer mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter Clara nochmal ganz von vorne anfangen. Doch Anja ist jetzt mit einem anderen zusammen. Fabian Winkelmann war einmal Marius' bester Freund. Nun sind die Männer Konkurrenten und liefern sich einen erbitterten Kampf.

SAT.1
