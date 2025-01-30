Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 28: Der Voyeur
23 Min.Ab 12
Verstecke Kameras im Bad - dieser Alptraum versetzt eine ganze Wohnsiedlung in Aufruhr. Physiotherapeutin Nina ist zwar selbst nicht betroffen, steht aber ihrer besten Freundin Jenny mit Rat und Tat zu Seite, als diese in ihrem Bad eine Mini-Kamera entdeckt. Mit Hilfe von Ninas Mann Robert, immerhin der Hausmeister des Wohnkomplexes, wollen sie dem Voyeur auf die Schliche kommen. Doch der perverse Spanner scheint den Hobbydetektiven immer einen Schritt voraus zu sein.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick