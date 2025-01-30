Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Liebe vergessen

SAT.1Staffel 4Folge 37
22 Min.Ab 12

Die 32-jährige Krankenschwester Karla Fetscher hatte bisher kein Glück in der Liebe. Bis eines Nachts ein neuer Patient bewusstlos in die Notaufnahme eingeliefert wird. Diagnose: zeitweilige Amnesie. Durch einen Schlag auf den Hinterkopf hat der Mann sein Gedächtnis und somit seine Identität verloren. Dennoch gelingt es Karla zu ihm durch zu dringen. Die beiden verlieben sich ineinander, bis Karla herausfindet, wer er wirklich ist ...

SAT.1
