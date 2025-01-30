Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 32: Die Prinzessin auf der Erbse
23 Min.Ab 12
Die Kindergärtnerin Annika Gerber ist mehr oder weniger glücklich mit ihrem Mann Harald verheiratet. Doch mit ihrer 16-jährigen Stieftochter Kira hat sie große Probleme. Kiras Mutter ist schon seit über einem Jahr tot, doch der Teenager weigert sich, Annika als neues Familienmitglied zu akzeptieren. Kira lässt nichts unversucht, Annikas Leben zur Hölle zu machen und einen Keil zwischen sie und Harald zu treiben.
