Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 38: Der Froschkönig
23 Min.Ab 12
Es ist ein einziger Brief vom Konsulat, der Jenna Greens erfolgreiche Existenz in Deutschland zu zerstören droht. Die 31-jährige New Yorkerin hat nur eine Möglichkeit, um ihre Aufenthaltsgenehmigung zu behalten: Sie muss einen Deutschen heiraten. Als ihr der unscheinbare Kollege Christian eine Hochzeit gegen Beförderung vorschlägt, scheint ihr Leben gerettet zu sein. Bis dem Deal plötzlich Gefühle in die Quere kommen ...
