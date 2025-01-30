Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 35
Folge 35: Die verschwundene Tochter

22 Min.Ab 12

Weil die junge Streifenpolizistin Mariella Hansen (28) gegen Vorschriften verstoßen hat, wird sie in ein neues Revier strafversetzt. Ihr Entschluss, nur noch Dienst nach Vorschrift zu machen, wird auf eine harte Probe gestellt, als ihre Nachbarin sie um Hilfe bei der Suche nach ihrer vermissten Tochter Amelie bittet. Die Spuren führen zuerst ins Rotlichtmilieu - und dann auch in die eigenen Reihen. Mariella muss sich zwischen Gehorsam, Verstand und Bauchgefühl entscheiden.

