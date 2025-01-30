Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Gefährlicher Fehltritt

SAT.1Staffel 6Folge 51
Gefährlicher Fehltritt

Gefährlicher FehltrittJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 51: Gefährlicher Fehltritt

22 Min.Ab 12

Die Gymnasiallehrerin Mareike Abel ist alleinerziehende Mutter einer 16-jährigen Tochter. Ihren Vater kennt Lina nicht. Doch im Moment ist das zweitrangig: Lina ist frisch verliebt - ausgerechnet in Mareikes Problemschüler Lukas Weiland aus der elften Klasse. Aber das ist nicht der Grund, warum Linas Mutter den Kontakt zwischen den verknallten Teenies um jeden Preis verhindern will ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen