Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 64: Keine Spur von Mama
22 Min.Ab 12
Der 34-jährige Informatiker Peter Stein steht vor den Trümmern seines Familienlebens: Seine Frau Eva ist von einem Tag auf den anderen spurlos verschwunden. Seit drei Monaten sorgt er nun schon alleine für die 11-jährige Tochter Lilly. Wie aus dem Nichts steht Eva plötzlich wieder vor der Tür - und fordert nicht nur die Scheidung, sondern auch ihre Tochter. Der verbitterte Peter versteht die Welt nicht mehr, vor allem, als er den Grund für Evas Flucht erfährt ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick