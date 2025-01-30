Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 6Folge 64
Folge 64: Keine Spur von Mama

22 Min.Ab 12

Der 34-jährige Informatiker Peter Stein steht vor den Trümmern seines Familienlebens: Seine Frau Eva ist von einem Tag auf den anderen spurlos verschwunden. Seit drei Monaten sorgt er nun schon alleine für die 11-jährige Tochter Lilly. Wie aus dem Nichts steht Eva plötzlich wieder vor der Tür - und fordert nicht nur die Scheidung, sondern auch ihre Tochter. Der verbitterte Peter versteht die Welt nicht mehr, vor allem, als er den Grund für Evas Flucht erfährt ...

SAT.1
